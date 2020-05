(mi-lorenteggio.com) Arconate, 10 maggio 2020 – Stamane, alle ore 07:36, in via Alessandro Volta, per una colluttazione, un uomo di 61 anni, V. M., è stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, per una serie di ferite profonde all’addome e ai glutei. Sul posto sono giunti i Carabinieri, che indagano per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.