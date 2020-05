MILANO. PERDE CELLULARE DURANTE RAPINA IN FARMACIA, TORNA PER RECUPERARLO: ARRESTATO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 10 maggio 2020 – Sabato pomeriggio, gli agenti delle #Volanti del #Commissariato di Scalo Romana, coadiuvati dai colleghi dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato un uomo egiziano di 24 anni per una rapina in farmacia.

L’uomo con volto coperto è entrato in una farmacia in via Saponaro, ha simulato il possesso di un’arma all’interno della felpa e si è fatto consegnare dalla farmacista 260 euro per poi darsi alla fuga. Durante la rapina tuttavia il malvivente ha perso il suo telefono cellulare e poco dopo, con un abbigliamento diverso, è ritornato sul luogo della rapina nel tentativo di recuperarlo, ma in quel frangente sono intervenuti i poliziotti che lo hanno arrestato.

Redazione