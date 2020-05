Valbondione (Bg). Motociclista cade in un bosco, elisoccorso in azione – VIDEO

(mi-Lorenteggio.com) VALBONDIONE (BG), 10 maggio 2020 – Un motociclista sulla cinquantina, residente in Val Seriana, ieri pomeriggio è caduto con la moto e si è fatto male a una gamba. La SOREU ALPINA di AREU (Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza) ha attivato, visto l’ambito impervio, il Soccorso Alpino. Sul posto i tecnici della VI Delegazione Orobica, Stazione di Valbondione, a supporto dell’elisoccorso decollato da Bergamo. L’uomo si trovava in una zona boscosa molto fitta. Il ferito è stato sottoposto agli accertamenti medici, condizionato e imbarellato, infine portato in ospedale. L’intervento è cominciato poco prima delle 15:30 e si è concluso nel tardo pomeriggio.