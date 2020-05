(mi-lorenteggio.com) Vimodrone, 10 maggio 2020 – Questa notte, alle 04:29, in via Antonio Gramsci, un incendio divampato al 1° piano di una palazzina di 3 piani. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio, e diverse ambulanze, che hanno valutato 15 persone. Sette persone sono state ricoverate in codice verde negli ospedali di Niguarda e San Raffaele, con sintomi da intossicazione.

V. A.