Cesano. Coronavirus, arrivati i primi 15 saturimetri che il Comune consegnerà ai medici

Cesano Boscone (11 maggio 2020) – Proseguono gli aiuti del Comune per far fronte all’emergenza sanitaria. Nei prossimi giorni l’Amministrazione comunale distribuirà gratuitamente ai medici di base i primi 15 saturimetri dei 30 presidi ordinati, estremamente utili per monitorare la diffusione del Coronavirus e, attualmente, difficilmente reperibili sul mercato.

I dispositivi medici, verificando la frequenza cardiaca e il livello dell’ossigenazione del sangue, permettono di capire, in modo immediato e non invasivo, lo stato di salute dei polmoni e l’insorgenza di eventuali problematiche. Questa informazione è fondamentale per chi viene colpito dal Coronavirus e non ha sintomi tali da essere ricoverato o per chi, considerando la difficoltà nel poter accedere al tampone per sintomi lievi, ha la febbre e teme di essere stato contagiato dal Covid-19.

“In queste settimane ho avuto modo di confrontarmi con alcuni medici di famiglia del territorio di Cesano – ha dichiarato il vicesindaco Salvatore Gattuso – ed è emerso che una delle difficoltà maggiori è quella di reperire alcuni presidi essenziali come i saturimetri. Abbiamo pensato, dunque, di attivarci immediatamente per dare una mano. Ci è sembrato un piccolo gesto per esprimere vicinanza e solidarietà a coloro che rappresentano un vero punto di riferimento per tante persone che si trovano in difficoltà in questa emergenza sanitaria”.

Entro questo mese dovrebbero arrivare anche gli altri 15 strumenti ordinati dall’Ente e che saranno destinati ad altro personale medico.

Per chi volesse contribuire ricordiamo che la Giunta ha deliberato l’istituzione di una raccolta fondi finalizzata alle attività di prevenzione e contenimento della diffusione nel territorio del Covid-19, nonché per il sostegno delle attività direttamente coinvolte nella gestione dell’epidemia. Tutti possono partecipare con una donazione utilizzando l’IBAN IT 51 E 05034 32901 000000005000, intestato a “Tesoreria del Comune di Cesano Boscone”, con la causale “Comune di Cesano Boscone sostegno all’emergenza Coronavirus”.