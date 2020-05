Come promuovere la propria attività su Facebook

Milano, 11 maggio 2020 – Facebook è il social network che ha portato con gli anni all’esplosione del social media marketing, in poco tempo la maggior parte delle aziende hanno spostato i budget pubblicitari dai media tradizionali ai social media come Facebook.

Ad oggi sono più di 2 miliardi gli utenti attivi sulla piattaforma, un numero che ha spinto molte imprese ad investire una determinata somma di denaro su Facebook per aumentare la propria presenza online attraverso campagne pubblicitarie targettizzate, utili ad incrementare la conversione degli utenti in clienti.

Facebook Ads rappresenta uno degli strumenti di marketing più efficaci per la pubblicità online, utilizzato da aziende e agenzie di web marketing, tuttavia necessita di una conoscenza approfondita per poter realizzare campagne pubblicitarie a pagamento e ottenere dei buoni risultati.

Come funziona Facebook Ads

Facebook Ads è uno strumento per la pubblicità online che permette di creare diverse campagne promozionali, dalle più semplici a quelle più sofisticate. Per la creazione e gestione di campagne il suggerimento è sempre quello di affidarsi a professionisti del settore come Italiaonline.

Le inserzioni create attraverso Facebook Ads sono altamente personalizzabili, è possibile scegliere il budget giornaliero e il target di riferimento che si vuole raggiungere. Il pubblico può essere definito ulteriormente definendo determinati parametri come:

Fascia d’età;

Area geografica;

Interessi;

Azioni compiute.

I numerosi parametri che Facebook Ads permette di inserire rendono le campagne mirate al raggiungimento di determinati obiettivi, utilizzando esclusivamente i dati raccolti dalla piattaforma social durante le attività svolte dagli utenti come il like ad una pagina, i commenti e così via.

Come realizzare una campagna pubblicitaria con Facebook ads

1. Analizza il mercato di riferimento

È importante analizzare il mercato di riferimento e capire quali sono i contenuti che funzionano meglio su Facebook e che ottengono il maggior numero di interazioni e click. Facebook Ads è un particolare strumento di marketing che premia particolarmente la qualità del contenuto e l’esperienza di un profilo all’interno della piattaforma.

2. Definisci gli obiettivi da raggiungere

Prima di realizzare una campagna pubblicitaria è fondamentale definire gli obiettivi da raggiungere, qual’è lo scopo della campagna e la quantità di budget da destinare. Le campagne su Facebook Ads possono essere svolte per incrementare lead, migliorare la brand awareness, coinvolgere il pubblico e incrementare il traffico sul proprio sito web.

3. Seleziona il target di riferimento

Il pubblico di riferimento è l’elemento principale della pubblicità su Facebook e deve essere definito perfettamente. La piattaforma offre diverse opzioni per definire in modo corretto il target di riferimento e grazie ai dati disponibili durante e dopo la campagna pubblicitaria è possibile studiare il pubblico e migliorare la sua definizione.

L’installazione del pixel permette di tracciare il comportamento del pubblico sul proprio sito web. Tramite l’applicazione Facebook Ads è possibile studiare ed analizzare i dati ricevuti sulla piattaforma, questi dati aiutano le aziende a segmentare le categorie che caratterizzano il pubblico di riferimento.

4. Definisci il budget

Facebook Ads non ha un costo fisso e il budget da destinare ad una campagna pubblicitaria varia in base a diversi fattori, tra cui:

Competitors di settore;

Target di riferimento;

Quali sono gli obiettivi da raggiungere;

Durata della campagna pubblicitaria.

Facebook Ads si basa su un sistema molto simile ad un’asta, in base al budget definito e al tipo di campagna pubblicitaria decide quante inserzioni far vedere agli utenti ogni giorno.

L. M.