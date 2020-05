(mi-Lorenteggio.com) Fino Mornasco, 11 maggio 2020 – Dalle 6.30 intervento dei #vigilidelfuoco a Fino Mornasco (CO) per l’esplosione in una parte di una villetta a schiera, causata probabilmente da una fuga di gas. Rinvenuto il corpo senza vita di un ventenne, ingenti i danni materiali. Accertamento cause e verifiche stabilità.