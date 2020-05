Assago. Chiusura ramo svincolo A7 per realizzazione passarella ciclopedonale

(mi-lorenteggio.com) Assago, 12 maggio 2020 – Chiusura del ramo di svincolo A7 per rimozione cantiere permanente della realizzazione della passerella ciclopedonale di collegamento tra la stazione MM2 di Assago Milanofiori Nord e l’Area Bazzana Inferiore:

dalle ore 22:00 di mercoledì 13/05 alle ore 06:00 di venerdì 15/05/2020, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, chiusura notturna del ramo di svincolo in entrata per A7 direzione Milano da Assago (km 2+020);

dalle ore 22:00 di mercoledì 13/05 fino alle ore 06:00 di venerdì 15/05/2020 la chiusura permanente della corsia di marcia lenta dal km 2+100 al km 1+600 di carreggiata nord (direzione Milano).

Redazione