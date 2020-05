Coronavirus. A Usmate un solo «positivo» in più nell’ultima settimana

Le sorveglianze attive scendono a 20, il trend del contagio pare essersi stabilizzato

(mi-Lorenteggio.com) Usmate Velate, 12 maggio 2020 – Una sola persona positiva a Covid-19 nell’ultima settimana. Dopo il trend crescente registrato nei mesi di marzo e aprile, l’epidemia da contagio da Coronavirus pare essersi definitivamente arrestata.

Le persone residenti ad Usmate Velate positive a Coronavirus sono ora complessivamente 33, una in più rispetto all’ultimo aggiornamento dello scorso 6 maggio. Dal dato, come sempre, vanno sottratti i 4 decessi ed i numerosi guariti.

Ma i numeri trasmessi da ATS al Sindaco Lisa Mandelli lasciano ben sperare soprattutto dal punto di vista delle persone in stato di quarantena: dai 30 cittadini della scorsa settimana, il dato è sceso a poco più di 20, con un calo sensibile a riprova dei minori contagi avvenuti nell’ultimo periodo.

“Sono dati certamente positivi dopo quelli con i quali abbiamo dovuto raffrontarci da Marzo, quando assistevamo all’incremento dei casi – afferma il Sindaco Lisa Mandelli – Questo è il tempo della responsabilità, affidata a ciascuno di noi. Ogni persona ha il compito di mettere in atto ogni mezzo per prevenire il contagio: in questo senso rivolgo un appello anche ai titolari di imprese economiche, negozi di vicinato e di altre attività affinché si attivino per sensibilizzare le persone a rispettare l’uso della mascherina e il distanziamento sociale. Sono elementi decisivi per uscire da questa emergenza. Gli unici dei quali disponiamo finora”.