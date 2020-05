Coronavirus, con il Municipio 4 maggio solidale in periferia

(mi-Lorenteggio.com) Milano 12 maggio 2020 – “Il Municipio 4 di Milano, in collaborazione con l’Associazione di Volontariato ‘La Fabbrica’ realizza una distribuzione di pacchi contenenti generi alimentari a cittadini e famiglie residenti nel Municipio 4 di Milano e che riversano in uno stato di precarietà economica e sociale”. Ne da notizia il Presidente del Municipio 4 di Milano Paolo Guido Bassi insieme al suo Assessore alle Politiche sociali Marco Rondini. “Questa – spiega l’esponente della Lega – è solo una delle diverse iniziative cui abbiamo dato vita in questo periodo per alleviare le situazioni di maggiore disagio presenti sul nostro territorio. Proprio nell’ultima seduta di Giunta – sottolinea il Presidente – abbiamo messo ulteriori risorse a disposizione dell’associazionismo di base e del privato sociale per finanziare progetti di solidarietà e di sostegno alle famiglie e ai soggetti fragili. La crisi scatenata dalla pandemia di Covid-19 – osserva Bassi – sta portando conseguenze drammatiche per molti cittadini milanesi e in particolar modo per i residenti nelle periferie, che devono quotidianamente affrontare la reale necessità di beni alimentari di primaria importanza. L’iniziativa denominata “Primavera Solidale in Municipio 4” sostiene 100 famiglie con la donazione di altrettanti pacchi alimentari con prodotti a lunga conservazione e per l’igiene personale consegnati a domicilio nelle giornate del 15, 16, 22 e 23 maggio. Il progetto è realizzata in collaborazione con i servizi di custodia sociale del Municipio 4 e con l’Ufficio Coordinamento Custodi Sociali di via San Tomaso, 3 Milano.