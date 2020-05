IL PIANO MARSHALL PER BAREGGIO: BUONI FAMIGLIA DI 200 EURO ED ESENZIONI SULLE TASSE PER I COMMERCIANTI

(mi-Lorenteggio.com) Bareggio, 12 maggio 2020 – Un “piano Marshall” per far ripartire Bareggio dopo l’emergenza. La Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha messo a punto un consistente piano d’intervento per aiutare cittadini e imprese in difficoltà.

Per quanto riguarda i TRIBUTI, in arrivo sconti sulla TARI (tassa rifiuti): le attività produttive che sono rimaste chiuse saranno esentate dal pagamento della parte variabile per tutto il periodo di chiusura; chi, invece, ha effettuato consegne a domicilio, avrà uno sconto del 50%.

Per IMU-TASI, si prevede di posticipare l’acconto da giugno a ottobre, mentre il saldo verrà rateizzato nel 2021.

Bar, ristoranti e pub saranno esentati dal pagamento della COSAP (occupazione suolo pubblico) fino al 31 dicembre. Per gli ambulanti, invece, esenzione/rimborso della stessa per tutto il periodo di chiusura del mercato. Confermata, inoltre, l’istituzione di un fondo di 150.000 euro per il microcredito a interessi zero a vantaggio delle imprese più colpite dall’emergenza.

Il capitolo WELFARE prevede:

-un “buono famiglia” di 200 euro per ogni nucleo familiare che abbia un ISEE inferiore ai 30.000 euro, cui si aggiungono 100 euro per ogni figlio in età scolare fino a un massimo di 500 euro e 150 euro per ogni componente disabile in deroga al tetto massimo;

-un “buono natalità” di 250 euro (prima era di 200) per tutti i bambini nati dal 1/1/19 al 30/6/20, con la previsione a fine anno di dare il contributo anche a chi nasce nella seconda metà del 2020;

-un fondo affitti di 20.000 euro che andrà a “coprire” le famiglie di Bareggio che verranno escluse dalla graduatoria del bando del Piano di Zona del Magentino.

-contributi a sostegno di nidi privati e paritaria.

In fase di definizione anche agevolazioni per le associazioni sportive, sia per quelle che usufruiscono di sedi comunali sia per chi ha sedi private. Ulteriori dettagli e provvedimenti più precisi saranno resi noti a seguito dei prossimi incontri con la consulta.

“Questo piano – ha spiegato il sindaco Linda Colombo – è un ulteriore step di un lavoro di gruppo che sta coinvolgendo tutti gli assessorati e tutti gli uffici, che ringrazio per la collaborazione. L’Amministrazione di Bareggio si conferma un’Amministrazione del fare e dà altre risposte concrete ai cittadini e alle attività produttive più penalizzate dalla pandemia”.

Redazione