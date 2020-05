Infortunio a Rozzano: grave 41enne precipitato

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 12 maggio 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.15, in via Lombardia, 60, un uomo di 41 anni è precipitato, riportando gravi ferite. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato al Niguarda in elicottero. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e il personale della Procura della Repubblica, che indagano per ricostruire esattamente quanto avvenuto.

Stamane, in un altro infortunio sul lavoro, a Rosate, un operaio è rimasto gravemente schiacciato al volto da una pressa.

V. A.