Nota spese digitalizzata: perché le aziende la scelgono e come funziona

Milano, 12 maggio 2020 – Negli ultimi anni c’è una generale tendenza ad aderire a processi tesi alla digitalizzazione della documentazione amministrativa e contabile in favore di una gestione più rapida, che consenta di risparmiare tempo prezioso e sia più precisa. In questa tendenza rientrano le note spese digitalizzate, oggi strumento ricercatissimo dalle imprese.

La spinta in questa direzione viene anche della stessa Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione 96/E/2017 promuove appunto tale digitalizzazione. È chiaro che non basta una foto o portare i dati presenti sul cartaceo a video, ma ci vogliono strumenti adeguati che rispondano a determinate caratteristiche.

Il conto corrente Qonto offre oggi uno strumento che dà diversi vantaggi per la gestione delle note spese aziendali, sia all’impresa che al dipendente stesso. Grazie a questo conto corrente online è possibile non solo risparmiare tempo, ma limitare imprevisti come la perdita dei giustificativi conservando copia digitale degli stessi.

Qonto: note spesa e carte aziendali

Il sistema per la digitalizzazione delle note spese con Qonto avviene grazie alla sua app di ultima generazione. Tramite questa, sempre con una medesima interfaccia, è possibile ricevere pagamenti ed effettuarne attraverso diversi canali, controllare i flussi di denaro, gestire il conto.

Il conto corrente business di Qonto oltre alle note spese digitalizzate dà accesso alle aziende a tante altre funzionalità utili per risparmiare tempo e rendere l’amministrazione finanziaria più facile. Si possono avere più accessi anche per i propri dipendenti (anche per l’amministratore che così è autonomo nel reperire quanto gli occorre), si possono fare bonifici multipli, è possibile aprire il conto corrente 100% online nel giro di pochi minuti e addirittura costituire una SRL online in 72 ore. Insomma, Qonto sembra proprio essere la soluzione che tante imprese e professionisti stavano aspettando.

La funzione per la digitalizzazione delle note spese con Qonto ha un elemento che la rende ancora più appetibile per le aziende, ovvero, la possibilità di richiedere più carte aziendali. Grazie a carte di debito aziendali Mastercard intestate al collaboratore o dipendente egli potrà fare le spese necessarie senza che debba anticipare nulla di tasca propria. Per ogni carta, ovviamente, il titolare del conto e dell’impresa potrà stabilire il tetto di spesa massimo e il tipo di spesa.

Come funziona la compilazione della nota spese?

Il dipendente che avrà con sé la carta aziendale effettuerà con la stessa le spese necessarie. Dopo aver fatto la spesa riceverà in automatico ed in tempo reale una notifica sul proprio smartphone. Per giustificare la spesa gli sarà sufficiente a questo punto cliccare sulla notifica, allegando il documento fiscale. Questo lo potrà fare in pochi secondi semplicemente con la fotocamera del proprio device mobile attraverso la funzione scanner dell’app di Qonto. La foto deve essere di qualità, chiara e leggibile ovviamente in modo che i dati possano essere utili e tracciabili.

Fatto questo la foto del documento viene automaticamente acquisita dal software. Le note spese ed i giustificativi verranno conservati in un ambiente unico ed affidabile a cui potranno accedere gli aventi diritto e l’amministrazione dell’impresa.

È facilmente comprensibile che effettuare operazioni come compilare la nota spese non è difficile di per sé, ma è di certo noioso, lungo e si tratta di un’attività dove basta davvero poco per cadere in errore. Ecco il perché la digitalizzazione è considerata da tanti uno strumento indispensabile.

