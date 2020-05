Rho. Disinfestazione zanzare estate 2020

Iniziate a marzo le prime disinfestazioni

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 maggio 2020 – Anche durante l’emergenza Covid 19, sono state garantite dall’Amministrazione comunale le disinfestazioni di zanzare in previsione della bella stagione. Quest’anno le operazioni – effettuate tramite ditta specializzata con modalità e prodotti disinfestanti certificati e non nocivi alle persone e a insetti non coinvolti, come le api – sono iniziate a marzo.

Settimana scorsa si sono concluse le attività di posa dei larvicidi nei pozzetti e, appena ci saranno le condizioni, si farà il secondo giro contro le zanzare adulte (il primo è stato effettuato tra il 10 ed il 14 aprile).

“Fortunatamente gli interventi di disinfestazione non hanno subito particolari ritardi a causa dell’emergenza COVID -19. – commenta l’Assessore a Ecologia, Ambiente e Verde pubblico Gianluigi Forloni – Anche quest’anno si è agito quindi per tempo nel periodo primaverile, a cui faranno seguito gli interventi nel periodo estivo. Ringrazio per questo gli operatori e l’Ufficio Ecologia. Per ostacolare la diffusione delle zanzare e di altri insetti anche noi possiamo fare qualcosa come riportato nella scheda allegata, seguire alcune semplici regole non è complicato ed è utile”

La disinfestazione continuerà mensilmente e si effettuerà a giugno, luglio, agosto, settembre ed eventualmente ottobre.

Il Comune di Rho interviene solo nelle aree pubbliche. Tutti gli interventi di disinfezione e disinfestazione negli edifici e terreni privati devono essere effettuati a cura e spese dei proprietari privati delle aree interessate.

Il personale di Supremambiente, ditta incaricata, è dotato di cartellino di riconoscimento e vestiario adeguato. Non entra nelle proprietà private.

Infine sul sito www.comune.rho.mi.it sarà pubblicata l’ordinanza di riferimento.