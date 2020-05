(mi-Lorenteggio.com) Arluno, 13 maggio 2020 – Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:32, in via vicinale Galdina, 1, un uomo di 32 anni, R. N., si è ferito all’avambraccio sinistro riportando un taglio di circa 15 cm. Soccorso è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Magenta. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per i rilievi.

V. A.