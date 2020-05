Centri estivi: sei interessato? Compila il questionario on line entro il 19 maggio

In attesa delle indicazioni delle Autorità, l’Amministrazione comunale sta riprogettando il servizio

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 13 maggio 2020 – Il Comune di Rho ha avviato l’organizzazione dei centri estivi per rispondere ai bisogni delle famiglie e dei bambini, con una nuova progettazione per adeguarsi alle restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus.

Mancano ancora però le linee guida e i protocolli ufficiali da parte del Governo, necessari per definire tutti i dettagli ed essere pienamente operativi: in attesa di queste indicazioni, si propone un veloce questionario per verificare l’interesse delle famiglie residenti a Rho e mappare i bisogni rispetto al Centro Estivo per l’Infanzia (3-6 anni) e a quello per la Scuola Primaria/Secondaria (6-12 anni).

“Il servizio è stato ripensato completamente per la tutela della salute dei minori e degli operatori. – commenta l’Assessore a Scuola e Istruzione Valentina Giro – Si sono ipotizzate nuove modalità educative, con gruppi molto piccoli, per garantire una cura più attenta dei bambini, e con attività all’aperto, sfruttando gli spazi verdi. L’idea è di distribuire il servizio su tutto il territorio, utilizzando diverse scuole, per non creare grandi concentrazioni di persone e facilitare la gestione degli ingressi. Queste condizioni saranno garantite anche in caso di brutto tempo, quando si dovrà stare al coperto. Verranno adottati tutti i protocolli di tutela sanitaria che saranno previsti per legge. L’auspicio è quello di poter offrire alle bambine e ai bambini, che sono stati chiusi in casa per tanto tempo, la possibilità di tornare ad avere un percorso educativo, sociale e di gioco, con un servizio completamente nuovo e ugualmente ricco di stimoli”.

Si attendono a breve le indicazioni dalle autorità per poter dare maggiori dettagli sul servizio e su come sarà organizzato, e poter aprire quindi anche le iscrizioni ufficiali.

Le famiglie interessate sono quindi invitate a rispondere al questionario online, uno per ogni bambino che si vorrebbe iscrivere, entro il 19 maggio: https://tinyurl.com/ycpg9j4b