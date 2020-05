Cesano. Centri estivi 2020, il Comune invita le famiglie a compilare un breve questionario

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 13 maggio 2020 – In attesa di indicazioni più precise circa lo svolgimento in sicurezza dei Centri estivi, il Comune di Cesano Boscone ha pensato di sottoporre alle famiglie con figli dai 3 ai 14 anni, un questionario anonimo per rilevare le necessità di cura dei minori per i prossimi mesi.

I genitori interessati hanno quindi la possibilità di esprimersi rispetto alla volontà di usufruire delle attività dei centri estivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, che – se confermate – verrebbero svolte in assoluta osservanza di tutte le norme e le disposizioni in materia di sicurezza emanate dal Governo e da Regione Lombardia.

“In questo momento – ha precisato l’assessora alle Politiche per l’istruzione Ilaria Ravasi – ancora molte incertezze avvolgono il mondo della scuola e dei centri estivi; troppi dubbi ci impediscono di procedere con l’attività organizzativa: quanti bambini per classe, il rapporto numerico educatore/bambini, gli spazi da poter utilizzare. Abbiamo pensato, nel frattempo, di farci un’idea più precisa di quella che potrebbe essere la richiesta da parte delle famiglie lanciando un questionario anonimo, in cui poter esprimere la propria intenzione ad usufruire del servizio nel periodo estivo e con quale modalità (mezza giornata, tutto il giorno, attività ludico/sportiva, rinforzo didattico). L’aiuto che chiediamo alle famiglie è quindi per noi essenziale per poter iniziare a strutturare il servizio”.

Il Centro estivo sarebbe un supporto per le famiglie che devono lavorare nei prossimi mesi e avrebbe, come scopo, quello di promuovere l’incontro dei bambini e dei ragazzi attraverso il gioco, lo sport, ma anche la didattica per i più grandi. Si può rispondere alle domande del sondaggio entro venerdì 22 maggio 2020 al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcBvxJjBG20jHSuxqRE-ioFaUph4oopplBtGdkJhaB3ELCQ/viewformù

Redazione