Coronavirus. Il Comuni di Buccinasco azzera la TOSAP

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 13 maggio 2020 – Bar e ristoranti si preparano alla ripresa delle attività, per ora svolta soltanto con servizi d’asporto e a domicilio. Quando potranno riaprire al pubblico, dovranno adottare le misure necessarie per rispettare le distanza, quindi AVRANNO BISOGNO DI PIÙ SPAZIO.

Per favorire la ripresa, il Comune ha deciso di AZZERARE LA TOSAP per bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, bistrot: non dovranno pagare la tassa di occupazione pubblico quando metteranno tavolini e sedie fuori dalla propria attività e, SU RICHIESTA, A COSTO ZERO POTRANNO OCCUPARE PIÙ SPAZIO di quanto ne hanno a disposizione oggi, almeno dove possibile.

INVITIAMO I TITOLARI DELLE ATTIVITÀ A PRESENTARE LA PROPRIA ISTANZA AL COMUNE, protocollando una richiesta indirizzata al sindaco Rino Pruiti e al Settore Urbanistica ed edilizia privata:

PEC: protocollo@cert.legalmail.it

Ufficio Protocollo (via Roma 2) su appuntamento: – tel. 02 45797322 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, venerdì dalle 8.30 alle 12. – mail protocollo@comune.buccinasco.mi.it

“Vogliamo sostenere i nostri piccoli esercizi commerciali – dichiara il sindaco Rino Pruiti – e faremo il possibile per favorirne la ripresa: la TARI è stata eliminata per i mesi di chiusura e abbiamo azzerato anche la TOSAP, per incentivare l’occupazione dello spazio esterno dei propri esercizi in modo da aumentare il numero dei tavolini e così il numero dei possibili clienti. Insieme, ce la possiamo fare! Mandateci le vostre richieste in modo che gli uffici possano valutare come concedervi più spazio a costo zero”.