CORONAVIRUS. REGIONE AMPLIA PLATEA PER PROFESSIONISTI E IMPRESE SU ‘CREDITO ADESSO’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2020 – Due importanti modifiche alle misure ‘Credito Adesso’ e alla nuova Linea ‘Credito Adesso Evolution’ introdotte dalla delibera approvata oggi dalla giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli.

PLATEA BENEFICIARI – La prima riguarda l’ampliamento della platea dei beneficiari che si allarga sia su Credito Adesso che sulla nuova linea Evolution anche ai liberi professionisti non iscritti agli albi o che non aderiscono a una delle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. La seconda prevede che potranno accedere gli studi professionali che ricavano in media fino a 72.000 euro (la quota di ricavo precedente era 120.000 euro).

FINANZIAMENTO RICHIEDIBILE – Sul Credito Adesso cambia anche la percentuale del finanziamento richiedibile che passa dal 15% al 25% della media dei ricavi dell’impresa. Muta anche il valore dei ricavi tipici delle Piccole e Medie imprese e delle società quotate in un mercato azionario a media capitalizzazione MId Cap che arriva si abbassa alla soglia dei 72 mila euro rispetto ai 120 mila previsti precedentemente come per i liberi professionisti.

MATTINZOLI: E’ FRUTTO DEL DIALOGO CONTINUO CON LE CATEGORIE “Con questa delibera recepiamo ancora con maggiore impegno le esigenze di tutto il mondo produttivo, allargando la platea dei beneficiari della misura a tutti i liberi professionisti, in modo che ognuno possa accedere a strumenti che oggi sono vitali più che mai”, ha commento Alessandro Mattinzoli assessore allo Sviluppo Economico.

“Il nostro metodo – ha concluso – si fonda sul dialogo continuo per realizzare iniziative volte a dare linfa al nostro tessuto economico così terribilmente provato dall’emergenza Covid 19”.

