(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2020 – Stanotte, alle ore 04:22 Milano, in via Carlo Alberto Pisani Dossi, un uomo di 36 anni, C. F., si è ferito accidentalmente ad una mano con dei pezzi di vetro, riportando una grave emorragia arteriosa. Subito soccorso, è stato portato in codice rosso nel reparto di chirurgia vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano.

