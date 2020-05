Nella “Giornata dell’infermiere”, il grazie di Ceriano

“Dobbiamo essere tutti riconoscenti per il loro impegno”

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Leghetto, 13 maggio 2020 – Ieri, 12 maggio, si è celebrata la Giornata internazionale dell’infermiere. La data coincide con il bicentenario della nascita di Florence Nightingale, nota come “la signora con la lanterna”. Nacque a Firenze nel 1820 e applicò per prima il metodo scientifico e la statistica all’infermieristica.

E’ considerata la fondatrice dell’infermieristica moderna. E’ stata anche la prima a proporre un’organizzazione “strategica” per gli ospedali da campo.

La giornata che celebra queste figure professionali, cade quest’anno durante un periodo molto particolare, in cui tutti siamo rimasti fortemente colpiti dall’impegno e dai sacrifici sopportati da chi ha trascorso giorni e notti negli ospedali, nelle case di riposo, nelle strutture mediche e assistenziali al fianco di malati e di persone fragili, talvolta accompagnandoli in totale solitudine, negli ultimi passi della loro esistenza. Un impegno e un sacrificio pagato a carissimo prezzo.

Dall’inizio della pandemia in Italia sono stati 12mila gli infermieri contagiati da Covid 19 e 39 i morti.

Tra i circa 12.000 casi positivi, il 60% è stato registrato in Lombardia, il 10% in Emilia Romagna e l’8% in Veneto”.

Insieme agli infermieri anche i medici hanno pagato un alto prezzo: i deceduti sono 160.

“Sono certo di interpretare il sentimento di tutti i cerianesi rivolgendo oggi un grande e simbolico grazie a tutti gli infermieri e i medici che ci hanno accompagnato in queste settimane difficilissime, lavorando al massimo delle loro possibilità, con dedizione e sacrificio, arrivando addirittura a pagare con la vita” -dice il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Dante Cattaneo.

“Mi auguro -aggiunge il sindaco Roberto Crippa- che il senso di gratitudine e di rispetto per chi sceglie questa professione e la esercita ogni giorno con impegno non venga mai meno e che lo Stato sappia trovare il modo per valorizzare e tutelare queste professionalità come meritano”.