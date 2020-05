TEST SIEROLOGICI, GALLERA A SINDACO SALA: REGIONE AGISCE NELL’INTERESSE CITTADINI E IN SINTONIA CON INDICAZIONI SCIENZA

APPLICATA CIRCOLARE MINISTERO: NON ESISTE PATENTE D’IMMUNITA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2020 – “I test sierologici sono uno strumento

importante a livello epidemiologico per stimare la diffusione

dei virus, ma non garantiscono nessuna patente di immunita’.

Regione Lombardia ha attivato una campagna di screening su

operatori sanitari e socio-sanitari, e su determinate categorie

di cittadini. A seguito delle delibere approvate ieri, anche i

privati potranno farlo su comunita’ specifiche”.

Lo ha chiarito l’assessore al Welfare della Regione Lombardia,

Giulio Gallera, rispondendo alle affermazioni odierne del

sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

“Il Ministero della Salute – ha proseguito Gallera – attraverso

una nota del 9 maggio scorso, chiarisce che i test sierologici

non sono autodiagnostici e quindi non devono essere venduti o

messi a disposizione ‘di profani’, cioe’ in un contesto non

governato da medici e da clinici, i quali hanno le competenze

scientifiche per valutare gli esiti degli esami in modo

corretto. I risultati ottenuti su un singolo campione di siero

“non sono sufficientemente attendibili per una valutazione

diagnostica – si legge ancora nella nota del Ministero – in

quanto l’individuazione degli anticorpi a seguito di tali test

non e’ indicativa di una infezione in atto, della presenza in

fase precoce del virus, oppure della sua persistenza nel

paziente con il rischio associato di diffonderlo”.

“I test anticorpali dunque – ha sottolineato Gallera, leggendo

la Circolare del Ministero – non possono essere uno strumento

sostitutivo delle analisi molecolari (tamponi). L’atteggiamento

di Regione Lombardia e’ corretto e coerente con l’interesse dei

cittadini e con le indicazioni ministeriali. Nessuno puo’

rilasciare una patente di immunita'”.

“Il compito degli amministratori locali – ha proseguito – e’

quello di fare in modo che vengano rispettate le regole anti

contagio come l’utilizzo costante dei dispositivi di protezione

individuale o il distanziamento. Purtroppo non ci sono

scorciatoie per combattere il Covid”.

“Invito il Sindaco Sala a chiamarmi direttamente in futuro –

conclude Gallera – per fugare qualsiasi perplessita’ o per avere

notizie ufficiali in merito alle disposizioni ministeriali. Fra

rappresentanti delle istituzioni, di solito, si agisce cosi'”.