TEST SIEROLOGICI, ROGGIANI (PD): “LA REGIONE SCARICA TUTTO SU CITTADINI E IMPRESE”

(mi-Lorenteggio.com) MILANO, 13 maggio 2020 – “La delibera tanto attesa è arrivata. Il risultato è che Regione Lombardia scarica compiti e responsabilità che dovrebbe assumersi essa stessa su cittadini e imprese. Se vuoi farti il test sierologico devi pagare 62 euro e sei positivo, poi, devi fare il tampone, ma anche a questo devi provvedere in autonomia. Non mi sembra serio da parte di regione affrontare in questo modo la fase 2 né avviarsi verso la fase 3. L’utilizzo dei test e dei tamponi è essenziale per fare uno screening e organizzare il ritorno dei cittadini al lavoro in sicurezza. Ai lombardi servono risposte chiare e non è accettabile che l’assessore Gallera dichiari che i test non devono gravare sulla sanità pubblica. La regione non può lavarsene le mani, la salute dei cittadini è diritto primario di cui deve farsi carico”.

Così in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani.

