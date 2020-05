Affitti, a Buccinasco puoi passare al “canone concordato”

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 14 maggio 2020 – Il canone di locazione è troppo alto per te? Il tuo inquilino ha difficoltà a pagare l’affitto? Puoi passare al canone concordato! Da gennaio 2020 a Buccinasco è attivo l’Accordo locale per il canone concordato, sottoscritto dai sindacati di proprietari e i sindacati di inquilini in Comune alla presenza dell’assessora alle Politiche abitative Grazia Campese. Una misura concreta per sostenere le famiglie in cerca di una casa in affitto a un costo più basso rispetto ai prezzi di mercato, con vantaggi economici anche per i proprietari che avranno riduzioni notevoli sui tributi statali e comunali, pagheranno meno tasse.

“Pensiamo che questo Accordo, fortemente voluto dalla nostra Amministrazione – spiega l’assessora Grazia Campese – diventi oggi, in questo periodo di emergenza e grandi difficoltà economiche per numerose famiglie, ancora più importante. Uno strumento concreto e duraturo di sostegno a chi fa fatica a pagare l’affitto con i prezzi di mercato”.

VANTAGGI PER I PROPRIETARI

✔ Aliquota IMU più bassa (2,6 per mille invece che 6 per mille) ✔ Cedolare secca ridotta al 10%. In alternativa, sconto sulla base imponibile pari al 30% ✔ Detrazioni IRPEF previste dalla norma vigente

VANTAGGI PER GLI INQUILINI

✔ affitto più basso di quelli a canone di mercato (4 anni + 4) ✔ detrazione dell’imposta (se la casa è locata come abitazione principale) ✔ possibilità di stipulare anche “contratti transitori” da 1 a 18 mensilità ✔ Possibilità di affittare una sola stanza all’interno di una consulenza

AGENZIA DELL’ABITARE DEL COMUNE DI BUCCINASCO Il Comune, con l’Agenzia dell’Abitare gestita della cooperativa La Cordata, offre supporto e consulenza gratuita ai proprietari per: ✔ il calcolo del canone concordato ✔ un supporto per il cambio di contratto da canale libero a canone concordato ✔ la ricerca di inquilini con referenze

Per contattare l’Agenzia dell’Abitare: mail: abitare.buccinasco@comune.buccinasco.mi.it tel: 351 8010013 Martedì dalle 10 alle 18 Mercoledì dalle 14 alle 18 Venerdì dalle 9 alle 13