Bollate. Covid 19, ecco i numeri di due mesi di controlli della Polizia locale

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 14 maggio 2020 – In totale 6017 controlli effettuati e 186 contestazioni. Sono questi i numeri forniti dalla Polizia locale al Sindaco Francesco Vassallo in merito ai controlli effettuati sul rispetto delle regole in vigore per il contenimento dei contagi da Coronavirus. L’attività è stata svolta negli ultimi due mesi, dall’11 marzo all’11 maggio 2020. Vediamola in dettaglio.

Persone controllate: 4129

Persone controllate in isolamento domiciliare: 555

Contestazioni per mancato rispetto misure di contenimento (d.l. 25/03/2020 n. 19): 180

Esercizi commerciali controllati: 569

Contestazioni titolari esercizi commerciali per mancato rispetto misure di contenimento (d.l. 25/03/2020 n. 19): 6

Veicoli fermati per controllo rispetto disciplina spostamenti: 764

“Si tratta di un’attività importante – hanno commentato il Sindaco Francesco Vassallo e l’Assessore alla Sicurezza Marco Marchesini – che ha visto impegnati i nostri agenti per diverse ore al giorno. I risultati ci dicono che i cittadini di Bollate hanno rispettato le regole e che si sono attenuti, in larga parte, alle misure restrittive e straordinarie imposte da Governo e Regione per tamponare questa disastrosa emergenza. Ora è il momento in cui non possiamo mollare, si ritorna alle attività normali ma è importante rispettare le regole di distanziamento e l’uso delle dotazioni previste per evitare una nuova ondata del virus e, conseguentemente, le limitazioni alla nostra vita”.