CORONAVIRUS, FONTANA E FORONI: UN MILIONE DI MASCHERINE PER LE 10 DIOCESI LOMBARDE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2020 – Un milione di mascherine chirurgiche ad uso civile è stato consegnato da Regione Lombardia alle 10 Diocesi lombarde a seguito di relativa motivata richiesta.

La fornitura è finalizzata quale contributo al fine di facilitare il rispetto dell’accordo firmato nei giorni scorsi dal Presidente della CEI, cardinale Gualtiero Bassetti, e il Governo centrale, accordo che permetterà la ripresa delle Messe in presenza dei fedeli in chiesa in tutto il territorio nazionale.

“L’ennesima risposta concreta – commenta il presidente Attilio Fontana – verso chi ci chiede sostegno per garantire sicurezza e tutela della salute. In vista della riapertura alle celebrazioni delle Messe rinnovo l’appello a tutti i fedeli ad attenersi alle regole vigenti”.

“Con questo gesto abbiamo voluto fornire un contributo per il rispetto a livello regionale del protocollo nazionale sottoscritto e che riguarderà centinaia di migliaia di fedeli lombardi che vorranno partecipare alla Santa Messa e alle altre funzioni religiose a partire dal 18 maggio, data in cui andrà in vigore il Protocollo tra Governo e la CEI – spiega l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni – Secondo l’accordo, infatti, tra i tanti obblighi previsti per lo svolgimento della Messa, vi è anche l’uso della mascherina per i partecipanti. Anche in questa occasione Regione Lombardia è intervenuta per dare un aiuto in più ai suoi concittadini per il rispetto di un protocollo sottoscritto a livello nazionale che si pone quale presupposto per questa intesa regionale”.

Questa la suddivisione per diocesi:

MILANO 560.000

BERGAMO 105.000

BRESCIA 120.000

COMO 55.000

CREMA 12.000

CREMONA 38.000

LODI 30.000

MANTOVA 40.000

PAVIA 20.000

VIGEVANO 20.000

TOTALE 1.000.000