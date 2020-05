CORONAVIRUS, PRESIDENTE FONTANA FIRMA NUOVA ORDINANZA PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

SCATTA OBBLIGO MISURAZIONE TEMPERATURA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2020 – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza (la n. 546) che prevede alcune prescrizioni per i datori di lavoro, piu’ restrittive di quelle statali. L’obiettivo e’ garantire la tutela della salute in tutti i luoghi di lavoro della Lombardia.

Le misure sono valide dal 18 al 31 maggio

Ecco le prescrizioni che dovranno osservare i datori di lavoro:

– sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea. Se la temperatura e’ superiore ai 37.5, non sara’ consentito l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. Questa operazione deve essere effettuata anche quando, durante l’attivita’, il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite).Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.Il datore di lavoro comunichera’ tempestivamente tale circostanza, all’ATS territorialmente competente che fornira’ le opportune indicazioni cui la persona interessata dovra’ attenersi

– e’ fortemente raccomandato anche rilevare la temperatura dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Con temperatura superiore a 37,5°, non sara’ consentito l’accesso e la persona dovra’ contattare il proprio medico curante

– e’ fortemente raccomandato scaricare e utilizzare l’app ‘AllertaLom’; il questionario ‘CercaCovid’ ad essa collegato deve essere compilato quotidianamente da parte del datore di lavoro e da tutto il personale.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza, rimane in vigore quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

Redazione