Da Pero e Settimo M.se, pizze e focacce donate ai dipendenti dell’Asst Rhodense di Rho e Passirana

Un gesto di vicinanza e solidaretà da parte dei due comuni

(mi-Lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 14 maggio 2020 – Continuano le azioni di solidarietà verso chi lavora in prima linea per sconfiggere il coronavirus. Lunedì ai dipendenti dei presidi ospedalieri di Rho e Passirana sono state distribuite pizze e focacce offerte dai comuni di Settimo Milanese e Pero. “Un grazie di cuore per questo gesto, verso gli operatori dei Presidi di Rho e Passirana, che denota la sensibilità ad un lavoro prezioso ed importante, che è stato svolto ancora una volta con grandissima professionalità da tutti! Tutti, ognuno per la sua parte e secondo il proprio ruolo, senza risparmiarsi neppure un momento e con la capacità di riorganizzarsi per fare fronte ad una emergenza che cambiava di ora in ora, senza mai perdere di vista umanità e attenzione ai pazienti – dichiara il direttore generale dell’Asst Rhodense, Ida Ramponi – Grazie, perché la vicinanza delle Istituzioni è importante e lavorare insieme, per lo stesso obiettivo, certamente è il modo per ottenere il risultato migliore”. “In questa delicata fase di emergenza sanitaria – commentano i sindaci di Maria Rosa Belotti e Sara Santagostino – ci è sembrato giusto esprimere, con un piccolo segno, la vicinanza delle nostre Amministrazioni e dei nostri cittadini a tutti gli operatori sanitari dell’Ospedale di Rho e di Passirana che stanno lavorando, in prima linea, per il nostro territorio”. La squadra di SettimoPero Welfood ha preparato 340 porzioni di pizza, i cartoni sono stati forniti dalla pizzeria “Sempione” di Pero e “La Comida” di Settimo.