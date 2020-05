DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE OSTE LODI

DE CORATO: REGIONE CONTRIBUI’ SPESE LEGALI, CONVINTI DA SUBITO SUO OPERATO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2020 – “Le motivazioni della sentenza di

assoluzione dell’oste di Castelletto Lodigiano, Mario Cattaneo,

ci consegnano un quadro ancora piu’ chiaro: non fu eccesso

colposo di legittima difesa ma un fatto accidentale”. Lo

dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e

Polizia locale, Riccardo De Corato, all’indomani della

deposizione in Tribunale a Lodi delle motivazioni della sentenza

di assoluzione.

L’oste Mario Cattaneo, che la notte tra il 9 e 10 marzo 2017

uccise un ladro che aveva fatto irruzione nel suo locale, era

stato assolto in primo grado il 24 gennaio scorso.

LEGGE REGIONE LOMBARDIA – “La Regione Lombardia ha approvato una

legge che consente il rimborso delle spese legali e delle

perizie a chi e’ accusato di eccesso colposo di legittima difesa

– ha ricordato l’assessore. Abbiamo gia’ pagato a Mario Cattaneo,

le spese legali con un contributo di 30.000 euro, l’importo

massimo previsto. Ho sempre auspicato che la legge lombarda

potesse servire da esempio alle altre Regioni italiane, non

lasciando soli i cittadini in casi come questo”.

“A nome di Regione Lombardia – ha concluso De Corato – rivolgo

un saluto a Mario Cattaneo per questa ulteriore pagina che rende

ancora giustizia alle sue azioni, convinti sin primi giorni

della bonta’ del suo operato”.

