MALTEMPO. ATTIVO A MILANO DALLE 18 IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER RISCHIO TEMPORALI

Milano, 14 maggio 2020 – Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) dalle ore 18 di oggi, giovedì 14 maggio, a seguito dell’allerta meteo per il rischio di temporali forti emanato dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia.

La messa in atto del COC di via Drago consente di graduare l’esecuzione del piano di emergenza e contestualmente pone in allerta le pattuglie della Polizia locale e le squadre di MM.

I livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro saranno costantemente monitorati.