TRIBUNALE DI MONZA – SEN. PELLEGRINI (LEGA): SITUAZIONE ORGANICO CRITICA

TRIBUNALE RISCHIA LA PARALISI, PRESENTATA INTERROGAZIONE AL MINISTERO

(mi-lorenteggio.com) Monza, 14 maggio – “Il livello di carenza dell’organico del personale amministrativo presso il Tribunale di Monza, ormai cronica, sta raggiungendo proporzioni drammatiche. Esiste una scopertura del 30%, che si avvicina al 40% considerando le varie situazioni degli uffici” dichiara il Sen. Emanuele Pellegrini della Lega Salvini Premier. “Una situazione ormai insostenibile, a cui l’ammirevole sforzo degli operatori non può più sopperire, e che può portare il Tribunale di Monza al collasso. Un foro come quello monzese per la propria importanza, rilevanza e per l’incidenza sul tessuto socio economico della Brianza, non può permetterselo. Nel supportare i soggetti che sono coinvolti nella vita forense, e per ovviare alle problematiche sollevate anche dall’Associazione magistrati, ho presentato una interrogazione al Ministero, chiedendo in quale modo si intenda risolvere tempestivamente la situazione di carenza del personale nonché l’assoluta inadeguatezza della dotazione informatica, essenziale oggi più che mai.”

Redazione