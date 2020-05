Tutte le udienze dell’Ufficio del Giudice di Pace di Abbiategrasso rinviate fino al 31 luglio 2020

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 14 maggio 2020 – L’Ufficio del Giudice di Pace, sulla base di quanto disposto dal provv. Linee Guida GdP Prot.1039/2020 11/5/2020 del Presidente del Tribunale di Pavia, comunica che tutte le udienze dei procedimenti civili e penali programmate sono rinviate d’ufficio fino al 31 luglio 2020.

Le Cancellerie riceveranno il pubblico unicamente previo appuntamento da fissare telefonicamente ai n’ 02/94960192 – 02/94963791 o a mezzo fax al n. 02/94050057 o mail da inviare a gdp.abbiategrasso@giustizia.it

Al fine di evitare eccessivi tempi di attesa e consentire l’avvicendamento degli utenti, ogni richiesta di appuntamento dovrà indicare dettagliatamente le singole attività (iscrizione a ruolo, deposito atti, ritiro copia, richiesta formule, ecc.) che dovranno essere svolte. Durante gli incontri col personale addetto dovranno essere rispettate tutte le misure di sicurezza impartite (divieto di accesso a persone con temperatura corporea superiore ai 37,5°, utilizzo di mascherine e guanti, distanziamento).

Dal 12 maggio e fino al termine dell’emergenza sanitaria (e cioè, allo stato, fino al 31 luglio 2020) il deposito di atti in scadenza e l’iscrizione a ruolo degli affari civili è autorizzato anche mediante invio degli atti e documenti allegati in formato digitale tramite PEC (prot.gdp.abbiategrasso@giustiziacert.it )

I RICORSI AVVERSO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DOVRANNO PREFERIBILMENTE ESSERE INVIATI A MEZZO DI PLICO RACCOMANDATO a Ufficio del Giudice di Pace, via P. Paolo VI° n° 2 – 20081 Abbiategrasso (MI) O A MEZZO PEC (prot.gdp.abbiategrasso@giustiziacert.it ) mediante invio degli atti e documenti allegati in formato digitale; il deposito tramite accesso agli uffici è residuale e solo a seguito di appuntamento.

Gli atti dovranno comunque essere in regola con il pagamento del Contributo Unificato e la marca forfettaria, ove previsti, che dovranno essere scansionati e allegati agli atti inviati. Gli originali cartacei degli atti e documenti trasmessi, ivi compresa ricevuta pagamento CU, dovranno essere depositati entro la prima udienza fissata dal Giudice.

Per quanto non specificato e per il testo integrale del provv. 1039/2020 si prega di consultare il sito web del Tribunale di Pavia o dell’Ordine degli Avvocati di Pavia.