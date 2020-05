Buccinasco, 15 maggio 2020 – Intorno alle ore 18.25, in via Emilia, all’altezza con via Modena, un pedone è stato investito. Soccorso dal personale di un’ambulanza della CRI di Buccinasco e da quello medico dell’elisoccorso, è stato trasportato in codice giallo all”ospedale Niguarda di Milano.