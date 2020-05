ESONDAZIONE SEVESO, FORONI: PROTEZIONE CIVILE SUBITO IN CAMPO, DA REGIONE INTERVENTI E RISORSE PER RIVOLVERE CRITICITA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 maggio – “Nella notte in Lombardia si sono

verificati intensissime e violente precipitazioni a carattere

temporalesco, in particolare su Milano e sul relativo nodo

idraulico, dove in pochissime ore sono caduti 132 mm di acqua.

Nella giornata di ieri la Sala Operativa della Protezione Civile

regionale aveva provveduto ad emettere un’allerta arancione per

il rischio esondazione che ha portato il comune di Milano ad

attivarsi immediatamente in vista della possibile emergenza.

Nonostante la notevole portata della pioggia scesa nella notte

con l’esondazione del fiume Seveso e le conseguenti criticita’,

la situazione e’ stata gestita senza che si arrivasse ad una vera

e propria emergenza”.

Lo afferma l’assessore regionale al Territorio e Protezione

civile, Pietro Foroni, che spiega come sia stata tra l’altro

decisiva l’azione del Canale Scolmatore di Nord Ovest, adeguato

nel 2017 da AIPO grazie a ingenti fondi regionali, per limitare

l’esondazione del Seveso e l’allagamento delle strade in zona

Niguarda.

“Per tutto il tempo dell’evento – spiega Foroni – il Canale

scolmatore di Nord Ovest e’ stato utilizzato al massimo della sua

potenzialita’ ed ha impedito il verificarsi di situazioni piu’

gravi, come avvenute ad esempio nel 2010 o nel 2014, e si sono

riscontrate alcune tracimazioni esclusivamente su aree agricole

in comune di Settimo Milanese. E’ chiaro che fintanto che non

sara’ ultimato e realizzato il sistema delle vasche di

laminazione, queste situazioni rischiano di ripetersi ed e’ per

questo che negli ultimi anni tale progettualita’ ha avuto una

fortissima accelerazione sia da parte di Regione Lombardia che

del comune di Milano”.

“Ricordiamo – prosegue la nota – che i lavori di realizzazione

per la vasca di laminazione di Senago sono stati affidati e gia’

iniziati alcuni mesi fa e, dopo una sospensione di circa due

mese causa Coronavirus, le attivita’ sono ora ripartite. Questa

settimana e’ stato altresi’ firmato da parte del comune di Milano

il contratto con l’impresa vincitrice dei lavori della vasca di

laminazione di Milano (Parco Nord), rimasta bloccata per oltre

un anno a causa di un ricorso all’allora Governo Gentiloni da

parte dell’amministrazione comunale di Bresso e di ‘Comitati

ambientalisti’ che come Regione siamo riusciti a ‘sbloccare’

solo nel settembre 2018. Le altre opere previste sull’asta del

Seveso sono le Aree Golenali (Carimate, Vertemate con Minoprio e

Cantu’) per le quali e’ in pubblicazione il bando di gara per

l’affidamento dei lavori. E’ altresi’ imminente la pubblicazione

del bando per la la vasca di Lentate sul Seveso. Sottolineo come

gli enti abbiano proseguito nei vari iter nonostante siano

ancora pendenti ricorsi amministrativi, giudizi, esposti e tutta

una serie di ulteriori istanze da parte di privati, spesso

aventi finalita’ meramente dilatorie e ostruzionistiche, e che

negli anni hanno ostacolato e rallentato la realizzazione di

queste opere fondamentali per mettere in sicurezza una parte

della citta’ di Milano. Per questi motivi di sicurezza gli enti

di competenza si sono assunti la responsabilita’ di non attendere

l’esito di questi contenziosi ma di proseguire ed anzi

accelerare nei vari iter. Anche l’evento purtroppo accorso nella

notte scorsa dimostra che e’ stata la scelta piu’ corretta per

garantire l’interesse pubblico”.

ALTRE SITUAZIONI – A parte il Seveso, gli eventi temporaleschi

hanno determinato disagi nella zona di Rho per l’esondazione del

torrente Lura. Piu’ precisamente il torrente ha sversato le sue

acque nel canale Villoresi che tracimando ha inondato alcuni

scantinati.

In prossimita’ del Parco Lambro in comune di Milano il livello

dell’omonimo fiume ha messo in pericolo la comunita’ di Don Mazzi

che prontamente e’ stata evacuata per precauzione.

Infine, a sud di Milano il Lambro meridionale ha tracimato dalle

arginature nella zona di Opera interessando localmente alcune

abitazioni.

In questo momento sono attive squadre di Protezione Civile del

Comune di Milano per garantire il ripristino della normalita’ e

di AIPO su CSNO, Lura e Lambro meridionale per verificare la

necessita’ di interventi sulle arginature e le varie opere

idrauliche.

Al momento i livelli dei corsi d’acqua sono in generale

diminuzione e le onde di piena stanno transitando a valle della

citta’ di Milano.

Nelle ultime 12 ore sono state registrate cumulate (massime) di

pioggia cosi’ distribuite:

MI: 132 mm

CO: 80 mm

PV: 74 mm

VA: 67 mm

BG: 58 mm

Altre segnalazioni in Sala Operativa:

Bollate (MI): SEO Bollate segnala sottopasso di via Milano

allagato.

Vigevano (PV): allagamenti di scantinati durante la notte.

Como (CO): piccolo smottamento in via Santa Marta, in corso

operazioni di ripulitura coordinate dal Comune.

Carona (BG) – Caduta massi: Il Sindaco ha emanato ordinanza per

evacuazione a scopo precauzionale delle abitazioni interessate e

di chiusura della strada comunale coinvolta.