La crisi da Coronavirus e il boom dei Compro Oro, aumentano gli italiani che necessitano di denaro contante

Milano, 15 maggio 2020 – Il pensionato, il giovane free lance, l’elettricista, la mamma di famiglia: qualsiasi sia il ruolo all’interno dalla società tutti hanno la necessità di far fronte alle spese di tutti i giorni, soprattutto in un periodo duro come questo in cui sono in molti a non avere più in lavoro, ma nonostante ciò devono continuare a mantenere la propria famiglia.

Esigenze a cui molti italiani hanno posto rimedio recandosi nei Compro Oro per vendere i propri gioielli, negozi diventati ora unica fonte di guadagno per moltissime persone.

In tutto il Paese, da Nord a Sud, il coronavirus non ha solo dato vita a un’emergenza sanitaria, ma anche economica e sociale in cui i Compro Oro sono diventati un rimedio certo e immediato per ottenere denaro contante utile a sostenere le proprie esigenze quotidiane. «Oltre ai nostri clienti fidelizzati, sono numerose le facce nuove che si recano nei nostri negozi – racconta l’Ad di Oro in Euro Nicola Laurenza -. Si tratta di persone giovani tra i 25 e i 40 anni di età che aspettano con impazienza la Cassa Integrazione e gli aiuti statali e che dunque si recano da noi per avere la liquidità immediata che gli manca».

«Per molti è la prima volta in un Compro Oro, si mettono in coda silenziosamente, entrano e ascoltano con attenzione e un po’ di impazienza ciò che dice loro il personale in merito alla valutazione. Conclusa la contrattazione viene consegnato il denaro contante e sui loro volti appare un’espressione di sollievo perché una volta usciti da lì sanno che potranno fare la spesa, pagare le bollette, saldare una rata del mutuo, almeno per questo mese».

Le quotazioni di mercato dell’oro al momento sono ottime, complice il coronavirus e la sensazione di estrema incertezza da lui generata: «Il metallo giallo continua a mantenersi su quotazioni al di sopra della media, è ai massimi storici. Questo permette di monetizzare molto di più rispetto a quando avveniva solo pochi mesi prima».

Anche le associazioni di categoria hanno evidenziato l’importanza dei Compro Oro per le persone che stanno attraversando una fase di difficoltà economica, ma allo stesso tempo mostrano come aumenti il rischio di usura e abusivismo, colpevoli di danneggiare cittadini e operatori onesti. «Occhio alle truffe – afferma il patron di Oro in Euro -, diffidate sempre da chi non vi mostra la pesatura dei vostri gioielli, da chi vi promette valutazioni eccezionali e da chi non richiede i documenti di identità. Segnalate tutte le attività che non seguono le norme e le regolamentazioni che sono invece previste per legge».

