Maltempo. A Opera il Lambro ha raggiunto i massimi livelli: VIDEO

(mi-Lorenteggio.com) Opera, 15 maggio 2020 – A causa del nubifragio di questa notte le acque del fiume Lambro hanno raggiunto i livelli massimi di allerta, tracimando in alcuni punti e allagando parte delle campagne del territorio operese. Per precauzione, date le previsioni che mantengono alta l’allerta maltempo, Città Metropolitana ha disposto la chiusura del ponte del Dosso Cavallino. Di conseguenza la viabilità lungo la strada provinciale Vigentina è stata interrotta all’altezza del Moro Basso. Il transito è consentito ai soli residenti e ai mezzi di trasporto pubblico: Autoguidovie e Atm. Danni importanti si sono registrati alla struttura a tutti nota come Cascina Folla e nelle aree limitrofe. Da questa mattina all’alba il sindaco Antonino Nucera e i volontari della protezione Civile sono al lavoro per verificare i danni.