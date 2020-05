Maltempo. Cesano: grosso albero caduto controviale Nuova Vigevanese – FOTO

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 15 maggio 2020 – Nel corso del violento nubifragio, che si è abbattuto in tutta la città metropolitana, oltre a diversi allagamenti, assenza di corrente e altri disagi, a Cesano Boscone, il controviale della Nuova Vigevanese è al momento bloccato, in quanto un grosso albero è caduto bloccando il transito. L’evento è avvenuto in via Benedetto Croce angolo via Don Minzoni, dove alcune auto sono rimaste sotto. Al lavoro ci sono la Polizia Locale, con il Comandante e Vice Comandante, e la Protezione Civile, che stanno liberando la carreggiata dall’enorme albero.

V. A.