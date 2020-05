Maltempo. Milano: esondazione Seveso rientrata, è durata quasi 5 ore

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 maggio 2020 – Un violento e intenso nubifragio con forte vento ha interessato nella notte tutta la città metropolitana di Milano, con tanti disagi, tra questi, strade allagate, interruzione di energia elettrica in alcune zone, alberi caduti.

La situazione del Seveso e Lambro alle ore 7.50. Esondazione del Seveso e’ ora rientrata, e’ durata quasi 5 ore. Ora iniziano le operazioni di pulizia per riaprire le strade. Chiuso sottopasso Negrotto mentre gli altri in citta’ sono funzionanti. Rubicone e’ stato chiuso solo poco nella notte. In corso evacuazione delle comunita’ del Parco Lambro per prudenza visto che il Lambro continua a salire e nel Parco incomincia ad allagare i prati.

MONITORAGGIO FIUMI – Livelli idrometrici h.06:00 DEL 15/05/2020 – SEVESO: Cesano Maderno 1,71 – Palazzolo 0,90 – Ornato 2,47- Valfurva 3.07 – LAMBRO: Peregallo 1,05 – Feltre 2,33

Seveso e Lambro: ore 3.10. Esondato Seveso a Niguarda in via Valfurva. MONITORAGGIO FIUMI – Livelli idrometrici h.03:07 DEL 15/05/2020 – SEVESO: Cesano Maderno 1,84 – Palazzolo 1,76 – Ornato 2,72 – Valfurva 3.07 – LAMBRO: Peregallo 0,25 – Feltre 1,54 MONITORAGGIO FIUMI – Livelli idrometrici h.04:00 DEL 15/05/2020 – SEVESO: Cesano Maderno 1,99 – Palazzolo 0,82 – Ornato 2,65 – Valfurva 3.07 – LAMBRO: Peregallo 0,68 – Feltre 2,17

