Rozzano. Polizia e Polizia Locale arrestano due pusher

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 15 maggio 2020 – Ieri sera gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato #ScaloRomana, con la collaborazione del Comando Polizia Locale Rozzano, hanno arrestato due pregiudicati 43 e 20 anni per detenzione e spaccio di droga e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel pomeriggio i poliziotti hanno notato il 43enne italiano effettuare uno scambio con un altro uomo in via dei Mandorli.

Gli agenti hanno bloccato sia quest’ultimo, acquirente di una dose di cocaina, che il 43enne trovato in possesso di due involucri di cocaina, il quale ha reagito al controllo sferrando calci e pugni.

Nell’abitazione dell’italiano vi erano un pitbull ed il 20enne sudamericano, il quale, accortosi dell’arrivo degli agenti, ha tentato di smaltire la droga nello scarico del nel water insieme a un bilancino di precisione, per poi tentare invano la fuga spintonando gli agenti.

In casa, nascosti in una cassaforte, sono stati rinvenuti altri 176 involucri contenenti oltre 60 grammi di #cocaina, riposto sul tavolo della cucina un sacchetto con 14 grammi della stessa sostanza e 800 euro in contanti.

Dalle indagini è emerso come il 43enne avesse un ruolo di supporto logistico nello smercio della droga mentre la gestione dello #spaccio era in mano al 20enne.

La perquisizione di un altro domicilio di quest’ultimo infatti ha portato al sequestro della somma di 3150 euro contanti occultati in un borsone.