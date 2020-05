Trezzano. Incidente lungo la Nuova Vigevanese, due feriti

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 15 maggio 2020 – Stamane, poco dopo le 8.00, lungo la Nuova Vigevanese S. S. 494, all’altezza dell’incrocio con via Marconi, due vetture si sono scontrate. Due i feriti, un uomo di 34 anni e una donna di 54 anni, che, dopo esser stati soccorsi da due ambulanze, sono stati trasportati, uno in codice verde, l’altro in codice giallo, in ospedale.

Nei mesi scorsi, nel medesimo tratto, ci sono stati altri gravi incidenti, tra questi anche uno con un deceduto.

V. A.