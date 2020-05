Buccinasco – La Biblioteca comunale riapre su appuntamento

Buccinasco (16 maggio 2020) – Da lunedì 18 maggio la Biblioteca comunale di Buccinasco riapre al pubblico, SU APPUNTAMENTO.

Almeno per la prima settimana il pubblico potrà essere ricevuto esclusivamente in questo modo, per garantire la sicurezza degli utenti e dei dipendenti della biblioteca, da giorni già al lavoro per riorganizzare gli spazi in modo che sia assicurato il necessario distanziamento sociale.

Per i primi giorni si invitano gli utenti a chiamare e poi recarsi in biblioteca per RESTITUIRE i libri in prestito che saranno ritirati dal personale, munito di guanti e mascherine, lasciati in quarantena per 72 ore in una sala dedicata al piano terra.

Nelle settimane successive l’organizzazione potrebbe cambiare e la Biblioteca ha già in programma alcuni progetti per tutte le età (dai gruppi di lettura virtuale sia per adulti che per adolescenti alle rubriche on line o presentazioni di autori on line coinvolgendo le associazioni).

“Ringrazio la responsabile della Biblioteca comunale e i suoi collaboratori – spiega il vice sindaco David Arboit, assessore alla Cultura – che nei mesi di chiusura forzata della biblioteca hanno continuato a lavorare e tenere viva l’attenzione degli utenti con proposte sulla pagina Facebook della Biblioteca e la promozione della lettura attraverso i servizi digitali di Fondazione per Leggere, i consigli di lettura, le videoletture, la produzione di bibliografie digitali”.

“In modo tempestivo e professionale – aggiunge l’assessore Arboit – si sono attivati inoltre per rendere possibile la riapertura non appena consentito dal Decreto del Governo: la nostra sarà una delle prime biblioteche della zona a riaprire. Invito tutti i cittadini a rispettare le regole, non presentarsi senza appuntamento e, una volta dentro la struttura, a comportarsi in modo da non mettere a rischio la salute propria e degli altri”.