Buccinasco. Piccolo allocco in difficoltà soccorso da ENPA

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 16 maggio 2020 – Sembrava essere appena uscito da un cartone animato, un misto tra Anacleto de “La spada nella roccia” e Uffa del mitico “Winnie The Pooh” (anche se loro in realtà sono entrambi gufi!). Questo piccolo allocco è stato trovato lo scorso lunedì mattina completamente bagnato a terra in un parco di Buccinasco, a causa della pioggia incessante! Nella sua sfortuna meteorologica ha avuto la fortuna di essere stato trovato da una persona attenta e di buon cuore! E’ stato trasferito subito presso la Clinica ENPA di Milano per fornirgli le prime cure e per capire il suo stato di salute, non sapendo da quanto tempo fosse sotto la pioggia. Una volta riscaldato e alimentato è stato trasferito al CRAS di Vanzago!

