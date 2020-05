CORONAVIRUS, GALLERA: 80.000 TEST ESEGUITI O PRENOTATI, 66.187 QUELLI GIA’ PROCESSATI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2020 – “Sono quasi 80.000 i test sierologici

regionali effettuati o prenotati a cittadini in quarantena

fiduciaria e agli operatori sanitari, su disposizione delle ATS

e delle ASST della Lombardia. Fra questi, 66.187 sono gia’ stati

processati”.

Lo afferma l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia,

Giulio Gallera, commentando gli esiti delle analisi

sierologiche.

“Gli esiti dei prelievi ematici per l’individuazione degli

anticorpi neutralizzanti – sottolinea l’Assessore Gallera –

delineano una situazione ben definita. Fra i soggetti in

quarantena la media regionale delle positivita’ si attesta al

42,1 per cento su 19.405 test processati, con punte del 60 per

cento nella zona di Seriate, del 55 per cento nel bresciano e

del 47 per cento nell’area afferente all’ASST di Crema”.

“Fra gli operatori sanitari – spiega Gallera – il numero dei

casi positivi si attesta sul valore medio del 13,6 per cento su

base regionale, con oscillazioni strettamente correlate alla

diffusione geografica della pandemia. L’aggiornamento

settimanale dei dati, secondo gli esperti, conferma la bonta’ e

l’efficacia delle misure messe in atto da Regione Lombardia”.

A seguito di positivita’ accertata attraverso il test

sierologico, viene disposta l’effettuazione del tampone.

“I prelievi proseguono in modo incessante – conclude Gallera –

abbiamo gia’ consegnato 200 mila kit alle aziende sanitarie e ai

laboratori di riferimento. Dopo medici e infermieri, nei

prossimi giorni inizieremo ad eseguire I test agli esponenti

delle forze dell’ordine”.

KIT CONSEGNATI: 200.000

Test eseguiti o prenotati: 79.666

Test processati al 13 maggio: 66.187

DI SEGUITO, LA SUDDIVISIONE DEGLI ESITI PER ATS:

ECCO IL RISULTATO DELLE ANALISI DEI TEST SIEROLOGICI, SUDDIVISI

PER ATS DI APPARTENENZA

dati dal 23 Aprile al 13 maggio

ATS MILANO: SOGGETTI IN QUARANTENA:

ATS Bergamo

Test effettuati Positivi Negativi Dubbi

5.895 3.028/51,4% 2.626/44,5% 241/4,1%

ATS Montagna

Test effettuati Positivi Negativi Dubbi

1.006 528/52,5% 440/43,7% 38/3,8%

ATS Brescia

Test effettuati Positivi Negativi Dubbi

2.304 1.255 54,5% 1.014 44,0% 35 1,5%

ATS Pavia

Test effettuati Positivi Negativi Dubbi

995 406 40,8% 563 56,6% 26 2,6%

ATS Valpadana

Test effettuati Positivi Negativi Dubbi

3.883 1.617 41,6% 2.103 54,2% 163 4,2%

ATS Brianza

Test effettuati Positivi Negativi Dubbi

1.286 428 33,3% 823 64,0% 35 2,7%

ATS Milano

Test effettuati Positivi Negativi Dubbi

3.545 699 19,7% 2.776 78,3% 70 2,0%

ATS Insubria

Test effettuati Positivi Negativi Dubbi

491 206 42,0% 255 51,9% 30 6,1%