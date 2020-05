Inveruno. Incidente in via Magenta, grave motociclista 45enne

(mi-Lorenteggio.com) Inveruno, 16 maggio 2020 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.10, in via Magenta, all’altezza del civico 18, un violento incidente è avvenuta tra una moto, condotta da un 45enne, e una vettura, condotta da un 20enne. Per il forte impatto, il motociclista è caduto rovinosamente a terra, riportando gravi ferite. Sul posto, oltre ad un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, è atterrato anche l’elisoccorso, il cui personale medico, dopo aver stabilizzato e intubato il paziente, lo ha trasportato in elicottero in codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale di Inveruno, che oltre a mettere in sicurezza il tratto di strada, per permettere le operazioni di soccorso, ha compiuto tutti i rilievi per accertare sia la dinamica che le responsabilità.

V. A.

V. A.