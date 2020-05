MILANO. ANAGRAFE, DA LUNEDÌ RIAPERTURA DELLE SEDI DECENTRATE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2020 – A partire da lunedì 18 maggio riaprono al pubblico le sedi anagrafiche.

Le sedi di via Oglio, 18 (Municipio 4), viale Tibaldi, 41 (Municipio 5), Piazza Stovani, 3 (Municipio 7), via Quarenghi, 21 (Municipio 8), Piazzale Accursio, 5 (Municipio 8) e via Passerini, 5 (Municipio 9) saranno aperte con orario continuato dalle 8.30 alle 15.30 con accesso consentito esclusivamente su appuntamento da richiedere allo 020202.

Nel corso della settimana riapriranno anche le sedi di via Padova, 118 (Municipio 2), viale Legioni Romane, 54 (Municipio 6) e Largo De Benedetti, 1 (Municipio 9).

Come per la sede centrale di via Larga 12, che ha riaperto lo scorso lunedì 11 maggio, agli sportelli saranno disponibili tutti i servizi, ad eccezione del rilascio certificati anagrafici e del cambio di residenza, che possono essere richiesti online sul portale istituzionale del Comune di Milano.

