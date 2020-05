Movida. “Legnano Sicura”, la Polizia di Stato sgomina banda giovanile di rapinatori

(mi-Lorenteggio.com) Legnano, 16 maggio 2020 – La Polizia di Stato ha eseguito ieri, nell’hinterland milanese, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 19enne e un 20enne per la rapina in concorso commessa lo scorso 10 dicembre a Legnano (MI) nei confronti di due giovani egiziani cui avevano rubato un giubbotto e un portafoglio; la misura cautelare dell’obbligo di dimora per un 27enne per resistenza a pubblico ufficiale in occasione della rapina citata, e la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per un 19enne per lesioni personali aggravate causate, sempre a Legnano, lo scorso 21 dicembre a un giovane ucraino.

Le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Legnano hanno preso il via dopo le denunce sporte da alcuni giovani vittime di rapine compiute, in orario di “movida” nel centro cittadino, con minaccia e aggressioni fisiche da parte di un gruppo di ragazzi prevalentemente di origine straniera. Una decina i casi tra dicembre 2019 e gennaio 2020.