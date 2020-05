Rozzano. Passeggia con il suo cane, accoltellato da peruviano ubriaco: arrestato

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 16 maggio 2020 – Ieri sera, i Carabinieri della locale Tenenza, con una veloce e rapida indagine hanno fermato un cittadino peruviano, classe 1994, nullafacente, irregolare in Italia, senza fissa dimora , con l’accusa di tentato omicidio, commesso nei confronti italiano classe 1970, residente Rozzano in via Curiel n. 192/c.

Il reo, nella tarda serata del 14 maggio, sulla pubblica via, aveva aggredito, in completo stato di ebbrezza, con un coltello avente una lama di cm 12 il malcapitato, che passeggiava tranquillamente con il suo cane, colpendolo, senza motivo, al torace con più fendenti e dileguandosi subito dopo a piedi per le vie limitrofe.

Le successive indagini condotte dai militari hanno consentito di rintracciare l’aggressore all’interno di un appartamento ubicato in via Tagliamento n. 47, utilizzato come luogo per nascondersi al fine di sottrarsi alla cattura.

La perquisizione domiciliare, inoltre, ha permesso di rinvenire indumenti intrisi di sangue, indossati dallo stesso durante la commissione dell’efferato delitto.

La vittima, tuttora ricoverata nel reparto di medicina generale dell’Istituto Humanitas in attesa di essere sottoposta ad intervento chirurgico, risulta essere affetta da “ferita lacero-contusa periosternale e lesione del diaframma”.

Le attività idonee a delineare le responsabilità penali dell’indagato, sono state espletate mediante l’escussione della parte offesa e dei testimoni, nonché attraverso l’accurato sopralluogo della scena del crimine e delle vie limitrofe.

Il fermato, espletate le formalità di rito, è stato portato presso la casa circondariale di Milano – San Vittore su