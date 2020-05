Somaglia (Lodi). Incidente lungo al SP 233, deceduto 23enne

(mi-Lorenteggio.com) Somaglia, 16 maggio 2020 – Nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la Strada Provinciale 233, all’altezza della curva adiacente la cascina Pianetti, un 23enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo, che si è ribaltato, terminando contro il guardrail.

Inutili i soccorsi del personale medico dell’automedica e di quello sanitario di un’ambulanza della Croce Rossa, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri della Compagnia di Codogno, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro stradale.

V. A.