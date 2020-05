CORONAVIRUS. POTENZIATO IL SERVIZIO “MAI SOLO SE RESTI A CASA”

Milano, 17 maggio 2020 – Il progetto lanciato da Associazione Energie Sociali Jesurum lo scorso marzo per supportare cittadine e cittadini fragili durante l’urgenza socio-sanitaria, grazie a servizi gratuiti di consegne a domicilio – per spesa e prodotti pet – e dogsitting, quest’ultimo nei Municipi 1, 3 e 4, è stato rafforzato grazie all’ulteriore contributo solidale di aziende partner dell’iniziativa.

“Grazie a Energie Sociali Jesurum per il rinnovato impegno nell’ambito della rete Milano Aiuta – dichiarano gli assessori Roberta Guaineri e Gabriele Rabaiotti -. Un impegno ulteriormente potenziato grazie alla collaborazione con le tante realtà che hanno deciso di offrire il loro contributo. Siamo certi che proprio grazie a queste forme preziose di solidarietà nei confronti delle fasce più vulnerabili Milano affronterà al meglio questo momento così difficile per tutta la comunità”.

Grazie alle donazioni di Mars Petcare e Royal Canin saranno offerti pasti gratuiti per cani e gatti: in arrivo le prime di 4 tonnellate di rifornimenti, a copertura dei prossimi tre mesi. AniCura, rete di cliniche specializzate nella salute e nel benessere dei nostri animali, sosterrà le spese logistiche per la distribuzione dei pasti donati e, in caso di necessità, anche il trasporto veterinario per tutti quegli animali i cui padroni siano impossibilitati a muoversi.

I nuovi servizi saranno dedicati in primo luogo a senza fissa dimora e inquilini ERP dei Municipi 1, 5, 6 e 8, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche sociali e abitative e l’Assessorato a Turismo, Sport e qualità della vita, con delega alle Politiche per la tutela e la difesa degli animali. Inoltre, i cittadini in condizioni di particolare fragilità potranno accedere direttamente al servizio rivolgendosi allo 0282396867, la linea telefonica attiva dal lunedì al sabato, dalle 9:30 alle 12:30. La distribuzione gratuita del cibo per animali è resa, inoltre, possibile dalla collaborazione di Circolo Acli Terre e Libertà di via Don Bosco 7 che ha messo a disposizione il proprio magazzino e i propri volontari per l’attività di assemblaggio dei pacchi per la consegna.

“L’attuale situazione di emergenza ci insegna come l’empatia sia un bene da esercitare quotidianamente. In particolare l’empatia verso i più deboli, anche di altre specie, che il silenzio e l’isolamento di questi giorni ci porta a osservare più di prima. Il progetto ‘Mai solo, se resti a casa’ è anche un grande esercizio di empatia che ci invita a moltiplicarlo nelle nostre azioni quotidiane – dicono Paola Fossati e Gustavo Gandini, Garanti per gli animali del Comune di Milano.

Nei giorni scorsi ‘Mai solo, se resti a casa’ ha dato il via alla distribuzione di centinaia di pacchi alimentari con i quali si è potuto dare un supporto concreto a molti, come spiega Michela Jesurum, fondatrice di Associazione Energie Sociali Jesurum: “Offrire a molti aiuti alimentari e la possibilità di potersi prendere cura dei propri animali domestici rappresenta un ulteriore passo in avanti, compiuto insieme. Siamo consapevoli di quanto questo momento sia difficile per molti ed è per questo che, assieme a partner che condividono con noi questa missione, vogliamo offrire loro il nostro impegno e la nostra dedizione”.

L’iniziativa che porta a cittadini in difficoltà aiuti alimentari è resa possibile, inoltre, dalla sinergia con molteplici realtà: City Angels Onlus; NoWalls; Aida Partners; Retake Milano e MilanoSport che hanno consentito l’uso e la gestione – con volontari Retake Milano – di uno spazio presso Centro Sportivo Lido; Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” ONLUS; Barilla G. e R. F.lli S.p.A.; Candia Italia SpA; Coop Lombardia; Salov; Repower Italia SpA.