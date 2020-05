Usmate. Da martedì 19 maggio riapre la Biblioteca Civica

Consentiti solo prestiti e restituzioni. Ingresso solo con mascherina

(mi-Lorenteggio.com) Usmate con Velate, 17 maggio 2020 – Da martedì 19 maggio riapre la Biblioteca Civica “Alda Merini” di Usmate Velate con nuove disposizioni elaborate allo scopo di garantire tutte le misure di prevenzione dei rischi per il personale e per gli utenti.

L’accesso sarà consentito solo per prestiti e restituzioni, indossando mascherina e seguendo un percorso pre-definito che separa l’entrata dall’uscita.

In prossimità dell’ingresso di Piazza Pertini sarà presente personale preposto a fornire ogni ulteriore informazione e per garantire il rispetto della necessaria distanza di sicurezza di almeno un metro a persona.

L’ingresso sarà contingentato per un massimo di 1 o 2 persone alla volta.

Gli utenti una volta entrati avranno a loro disposizione un dispenser con gel igienizzante e tutte le indicazioni per usufruire del servizio.

In questa prima fase di riapertura l’orario di apertura della biblioteca varierà, in quanto sarà momentaneamente sospesa l’apertura del sabato pomeriggio. Invariato l’orario per gli altri giorni, dal martedì al venerdì 14.30-18.30 e sabato mattina 9.30-12.30.

I servizi al pubblico in questa fase, saranno esclusivamente i seguenti:

• la restituzione dei documenti (libri), ricordando che tutte le scadenze in corso sono prorogate al 7 giugno 2020 e non verranno in alcun modo poste in essere multe. Riapre anche il box esterno per la restituzione 24h/24h, quindi non sarà necessario affrettarsi a riportare i libri.

• il prestito dei documenti (libri) è consentito per tutto il patrimonio del sistema bibliotecario, privilegiando le forme di prenotazione on line; il prestito dei libri sarà possibile direttamente presso lo sportello della Biblioteca Civica in tutta sicurezza, grazie all’istallazione di un nuovo schermo in plexiglass.

Sarà consentito l’accesso diretto agli scaffali da parte del pubblico per il tempo strettamente necessario alla scelta del volume; di conseguenza, gli utenti dovranno permanere in biblioteca per il solo tempo necessario a espletare le procedure di prestito/restituzione.

Al momento della restituzione, i libri effettueranno un periodo di “quarantena” di 3 giorni.

La restituzione potrà avvenire anche tramite il box collocato in prossimità dell’ingresso.

Una volta effettuata l’operazione l’utente dovrà recarsi all’uscita seguendo il percorso obbligato e segnalato.

Gli operatori della Biblioteca indosseranno i dispositivi di protezione individuale previsti, ovvero mascherina e guanti mono-uso; in prossimità dei due sportelli, saranno collocate barriere protettive in plexiglass.

Gli altri servizi della Biblioteca (posti a sedere per studio e navigazione internet) verranno gradualmente ripristinati seguendo le linee guida generali del Sistema Bibliotecario in merito agli aspetti di sicurezza.

Ulteriori informazioni ai seguenti recapiti:

tel. 039/6829789

e-mail: biblioteca.usmatevelate@cubinrete.it

sito internet: www.cubinrete.it